Музей «Аливария» приглашает на бесплатный бирквест-хоппинг

Единственный в Беларуси музей пивоварения «Аливария» 19 мая проведет увлекательный бирквест-хоппинг, приуроченный к международной акции «Ночь музеев 2018». Стать участником уникального для Беларуси мероприятия и провести вечер в пивном туре по минским барам можно абсолютно бесплатно!

Что такое бирквест-хоппинг?

Бирквест-хоппинг – это эксклюзивный формат отдыха, который представляет собой микс из пивного квеста и бар-хоппинга. При этом любителям пива предлагается динамичный формат посещения различных заведений за ограниченный срок, во время которого им нужно будет выполнять задания квест-игры, связанные с пивоварением и культурой потребления пива.

Бар-хоппинг – это новый тренд в пивной культуре, который подразумевает быструю смену локаций и позволяет посетить несколько заведений за один вечер, в ходе маршрута дегустируя напитки.

Что вас ждет?

Во время бирквест-хоппинга вы сможете проверить свои знания об основных ингредиентах, из которых производится пиво, о процессе пивоварения и его этапах, а также о сочетании пива с едой. Вам доведется ответить на каверзные вопросы пивных сомелье, побродить по лабиринту пивоварения и правильно подобрать закуски к различным стилям пива. А финальной точкой в маршруте бирквест-хоппинга станет посвящение в настоящие пивные эксперты в секретном формате.

Какие заведения вы посетите?

В ходе барного маршрута, стартующего и финиширующего в музее «Аливария», вы побываете в нескольких любимых минчанами местах отдыха. Первой точкой станет креативное кафе в центре Минска ’Sprava, далее вам предложат переместиться во всем известный TNT ROCK CLUB, а затем вас любезно примет у себя заведение на самой тусовочной барной улице столицы Зыбицкой – кафе Don Coffe’On.

Как попасть на мероприятие?

Принять участие в бирквест-хоппинге совершенно бесплатно может любой желающий, достигший совершеннолетия. Для этого регистрируйте команду от 2-х до 5-ти человек по ссылке. Каждой команде будет автоматически выслан электронный билет, который необходимо предъявить на входе. Накануне мероприятия все зарегистрированные участники в электронном письме получат указание времени старта.