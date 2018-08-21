Новый формат, новое место: бесплатный Tuborg Open Fest пройдет 1 сентября в «Песочнице»

Легендарная вечеринка Tuborg Night, несколько лет подряд собиравшая в столице минчан и ее гостей, в этом году возвращается в новом формате! Уличный музыкальный ивент Tuborg Open Fest пройдет 1 сентября в самом тусовочном месте Минска – «Песочнице».

Бит, пульс, ритм – без них сложно представить атмосферу динамичной вечеринки Tuborg Open Fest. В этом году заряжать гостей энергией будут неординарные и талантливые музыканты: группа THE FEEDBACK, продюсер и битмейкер Awlnight, музыкант и автор песен Ana Zhdanova, проект Aslamin (Бассота), хип-хоп исполнитель Бакeй, а также молодая надежда белорусского фанка – группа GROOVE DEALERS.

Хедлайнером Tuborg Open Fest станет один из самых лиричных и в то же время суровых российских хип-хоп музыкантов – рэпер Рем Дигга!

Во время вечеринки на площадке «Песочницы» будут работать всем известные фудтраки с разнообразной едой. Кроме этого, организаторы подготовили для гостей Tuborg Open Fest оригинальные фотозоны и активации – никто не покинет вечеринку без ярких кадров и stories в ленте! А самые творческие натуры смогут поучаствовать в создании стильного арт-объекта из пивных банок.

«Tuborg – пивной бренд, который активно поддерживает разнообразные музыкальные события во всем мире. На его счету – крупнейшие музыкальные фестивали планеты, в том числе и в Беларуси. Идея заключается в том, чтобы объединить молодых и талантливых людей по всему миру и «задать бит нашего времени». Мы уверены: Tuborg Open Fest вдохновит людей на новые впечатления и открытия через пульс музыки, поможет друзьям собраться вместе и зажечь этим вечером так, что воспоминания останутся с ними на всю жизнь», – комментирует бренд-менеджер Tuborg в Беларуси Валерия Рудник.

Продлите ощущение летней свободы с вечеринкой Tuborg Open Fest 1 сентября! Регистрируйтесь на мероприятие и получайте свой бесплатный билет уже сейчас на сайте http://tbrgopen.by/

Место проведения Tuborg Open Fest: «Песочница»,

двор завода «Горизонт» (пр-т Машерова,11).

Дата и время проведения: суббота, 1 сентября с 17.00 до 23.00.

Вход бесплатный,

предварительная регистрация.