«Аливария» выплачивает 7,3 млн рублей дивидендов

Решение о выплате дивидендов было принято собранием акционеров 25 октября, сообщает reform.by.

ОАО «Пивоваренная компания Аливария» 25 октября приняла решение выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года.

На одну обыкновенную акцию насчитаны дивиденды в 60 беларусских рублей. Таким образом, общая сумма выплачиваемых дивидендов составляет 7,34 млн. рублей.

Деньги должны быть перечислены акционерам до 16 ноября этого года, говорится в сообщении, размещенном на Едином портале финансового рынка.

По итогам 2017 года предприятие выплатило 7,95 млн рублей дивидендов по обычным акциям и 407,9 рубля по привилегированным.

«Аливария» является частью Carlsberg Group.