Победителем конкурса Lidskae Beer Master 2017 стал Сергей Казаков

19 апреля в минском клубе «Stirlitz» прошел финал конкурса барменов Lidskae Beer Master 2017. В заключительном этапе принимали участие 15 барменов со всей Беларуси.

Организатором соревнования в третий раз выступила компания «Лидское пиво», поддержала конкурс школа бартендинга Splash&Dash.

Конкурсантам нужно было создать авторский коктейль на основе новинки из крафтовой серии «Коллекция Мастера» — American Black Ale.

Жюри, в котором были известные блогеры, представители СМИ, пивные энтузиасты и руководство завода «Лидское пиво», выбрало победителей. Лучшим барменом был признан Сергей Казаков («Ангелы / Golden Coffee»).

Победитель получил специальный приз — 4000 BYN.

Belbeer.com принимал участие в выборе победителя и вел прямую трансляцию награждения.