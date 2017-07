White Crow Collection снова привезли в Минск новинку — Browar Kingpin

WHITE CROW Collection снова привезли в Минск новинку от поляков. На этот раз приехал Browar Kingpin — наверное самые увлечённые экспериментаторы в польском крафте. А также новые и уже привозившиеся сорта от AleBrowar. На прошедшем Minsk Craft Beer Fest 2017 польский крафт имел успех и посетители интересовались, где можно попробовать его в городе.

Польский крафт уже можно найти в сети магазинов разливного пива «Бавария»:

ул. Маяковского, 22/1;

ул. Алибегова, 12б;

ул. Бурдейного, 15;

ул. Ложинская, 23

пр-т Любимова 26/4

ул. Жуковского 11А

и в баре «Craftman» по ул.Гикало, 5

От AleBrowar:

Rowing Jack IPA

What a Shot West Coast IPA

Deep Love West Coast Belgian Rye IPA

от Kingpin:

Rocnrolla APA с лимонной вербеной

Phantom West Coast IPA с листьями каффир лайма

Most Wanted American Wheat Ale

Помимо Баварии и Craftman пиво можно найти по адресам:

Восточная, 129 (Rocknrolla, Phantom, Most Wanted, Jack, What a Shot, Deep Love)

Пивоваров (Rocknrolla, Phantom, Most Wanted, Jack, What a Shot)

The PUB (Rocknrolla, Phantom только)

Craft House (Rocknrolla, Phantom только)